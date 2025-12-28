Пушков объяснил позицию Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Пушков: Трамп играет в собственную игру в урегулировании конфликта на Украине

Сенатор Алексей Пушков объяснил позицию президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По мнению политика, Трамп играет в собственную игру и намерен держать урегулирование конфликта и самого главу республики Владимира Зеленского в своих руках. Кроме того, Пушков отметил, что американский лидер ясно дал понять распределение ролей в этом.

«Можно предположить, что его встреча с Зеленским пройдет именно в таком ключе: Трамп будет смотреть, что у того есть, и соотносить со своими планами. Тот факт, что Зеленский согласовал все свои пункты с европейцами, судя по всему, имеет для Трампа второстепенное значение», — подчеркнул сенатор.

Ранее Пушков заявил о нежелании Трампа выйти из украинского урегулирования.