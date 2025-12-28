Реклама

19:44, 28 декабря 2025Интернет и СМИ

Путин подписал закон о переходе домовых чатов в MAX

Путин подписал закон, обязывающий перевести домовые чаты в MAX
Екатерина Улитина
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий взаимодействие управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами с жильцами многоквартирных домов. Текст закона опубликован на сайте правовой информации.

Изменения в закон обязывают перевести домовые чаты в мессенджер MAX, а также закрепить требования к оформлению решений общего собрания собственников по избранию членов совета многоквартирного дома. Теперь они будут оформляться протоколом в соответствии с требованиями, которые обозначит Минстрой.

Кроме того, закон устанавливает порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД. Общее собрание собственников будет решать, может ли председатель совета МКД осуществлять свои полномочия совместно с другими членами.

Помимо этого, в законе внесены изменения в вопрос о квалификационном экзамене для руководителей УК. Теперь они будут проходить независимую оценку квалификации.

16 декабря Госдума одобрила поправки о переносе домовых чатов в MAX. Также обсуждается возможность отправки сообщений от банков через мессенджер.

