04:54, 28 декабря 2025Мир

Раскрыто условие для отправки военных ФРГ на Украину

Депутат Штрак-Циммерман: Отправка военных на Украину возможна лишь в рамках НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента, Мари-Агнес Штрак-Циммерман, заявила Funke, что отправка немецких военнослужащих для поддержания мира на Украине возможна только в рамках НАТО. Ее слова приводит ТАСС.

«Всегда только в рамках НАТО, поскольку НАТО — это единственная основа нашей политики безопасности», — заявила она.

В своих комментариях политик выразила противоположную точку зрения по сравнению с мнением Манфреда Вебера (Христианско-социального союза), главы Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте, который поддерживает участие немецких военных в мирных усилиях на Украине под европейским флагом.

Ранее издание Politico заявило о невозможности мира на Украине без гарантий США. В частности, без материально-технической поддержки со стороны США европейские страны не смогут развернуть собственные многонациональные силы.

