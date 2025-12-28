Реклама

Раскрыто значение взятия Гуляйполя для урегулирования конфликта на Украине

Политолог Дудаков: Взятие Гуляйполя дает России преимущество в переговорах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Аверьянов / ТАСС

Взятие города Гуляйполя в Запорожской области Вооруженными силами (ВС) России дает Москве преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. С такой оценкой в комментарии «Известиям» выступил политолог Малек Дудаков.

«Учитывая полураспад украинского фронта на разных направлениях, это, конечно, усиливает нашу переговорную позицию и ослабляет переговорную позицию и украинских лоббистов, и европейской партии войны», — подчеркнул эксперт.

Дудаков оценил значение взятия Гуляйполя для урегулирования конфликта на Украине и подчеркнул, что Украине и Европе станет сложнее пытаться навязать свою повестку администрации президента США Дональда Трампа. Он также предположил выход американского лидера из переговоров по урегулированию на несколько месяцев в случае отказа Киева и европейских политиков принять условия Вашингтона. По мнению американиста, это приведет к дальнейшему усилению позиций России на переговорах.

Ранее группировка войск «Восток» ВС России взяла под контроль Гуляйполе. Министерство обороны России также сообщило, что подразделения группировки «Центр» контролируют Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР.

