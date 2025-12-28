Раскрыты ожидания от встречи Трампа и Зеленского

Политолог Блохин: Особых прорывов на встрече Трампа и Зеленского не будет

Особых прорывов на встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не будет, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Ожидания от встречи двух политиков специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что особых прорывов не будет, учитывая несколько факторов. Во-первых, отношения между Трампом и Зеленским так и не сложились. Во-вторых, очевидно, Зеленский едет туда с просьбой о чем-то: то есть либо военная помощь, либо гарантии безопасности Украины, либо бескомпромиссная позиция по численности армии украинской, по территориям и так далее. Поэтому, очевидно, что Зеленский будет о чем-то просить. Тем более что Трамп сейчас особо не хочет какие-то такие жесты доброй воли делать», — рассказал Блохин.

По словам политолога, очевидно, что будет не простой разговор.

«Хотя я думаю, что все будут соблюдать такой политес. Зеленский будет вести себя более тактично. Может быть, где-то будет пытаться выслужиться перед Трампом, угодить ему. А Трамп будет все-таки, скорее всего, занимать более сдержанную позицию», — заключил он.

Ранее издание American Thinker сообщило, что Трамп не ждет от украинского лидера ничего ценного. Автор статьи полагает, что глава Белого дома ранее уже намекал об отсутствии существенных ожиданий от встречи с Зеленским. Встреча Трампа и Зеленского ожидается 28 декабря.

