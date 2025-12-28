Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:37, 28 декабря 2025Интернет и СМИ

Разногласия между Макроном и Мерцем усугубились из-за Путина

Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усугубились из-за Путина
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Разногласия между Макроном и Мерцем обострились из-за предложения главы Пятой республики возобновить диалог с российским лидером Путиным. Об этом пишет Der Spiegel.

В материале говорится, что, похоже, шаг французского лидера не был согласован с Мерцем. Канцлеру остается лишь как можно более демонстративно не замечать это, если он хочет избежать открытой ссоры с Францией.

Der Spiegel также отмечает, что разногласия между немецким и французским лидерами становится сложно маскировать. Их прямое столкновение уже не кажется невозможным.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разногласия между Макроном и Мерцем усугубились из-за Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Нетаньяху улетел в США

    Охота кровожадных китов-убийц на пингвина попала на видео

    В США удивились новому требованию Зеленского со словами «кто будет это оплачивать?»

    ВСУ начали накопление силы под Покровском в ДНР для контратаки

    В Раде рассказали об игре СБУ в Голливуд

    Вяльбе рассказала о получении нейтрального статуса российскими лыжниками

    В России сделали прогноз о магнитных бурях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok