Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усугубились из-за Путина

Разногласия между Макроном и Мерцем обострились из-за предложения главы Пятой республики возобновить диалог с российским лидером Путиным. Об этом пишет Der Spiegel.

В материале говорится, что, похоже, шаг французского лидера не был согласован с Мерцем. Канцлеру остается лишь как можно более демонстративно не замечать это, если он хочет избежать открытой ссоры с Францией.

Der Spiegel также отмечает, что разногласия между немецким и французским лидерами становится сложно маскировать. Их прямое столкновение уже не кажется невозможным.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

