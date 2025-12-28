Россия и Индия запланировали сотрудничество в сфере кино и сериалов

Посол Кумар: Мы планируем сотрудничать с Россией в производстве телесериалов

Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере производства кино и телесериалов. Об этом сообщил посол Индии в России Винай Кумар, пишет РИА Новости.

Посол подчеркнул, что Россия и Индия запланировали укреплять культурное сотрудничество двух стран, в частности, в сфере кино и сериалов. «Мы также приглашаем кинопродюсеров приезжать снимать свои фильмы в Индию», — сказал Кумар.

Дипломат отметил высокий интерес россиян к индийской культуре и изучению ее языка. Также, по его словам, есть интерес к индийской музыке, фильмам, танцам, йоге, аюрведе.

Ранее глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин назвал Индию одним из ключевых партнеров. По его словам, успешнее всего сотрудничество развивается в сфере кино и телевидения.