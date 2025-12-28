Реклама

09:57, 28 декабря 2025

Россиянам назвали подходящие цвета в одежде для встречи Нового года

Стилист Малахова посоветовала встречать Новый 2026 год в одежде красного цвета
Мария Винар

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Эксперт в сфере моды Беатрис Малахова назвала подходящие цвета в одежде для встречи Нового года. Соответствующий комментарий публикует ТАСС.

Красный, золотой, медный, бордовый и огненно-оранжевый — главные цвета Нового 2026 года, считает стилист. По ее словам, они ассоциируются с силой, страстью, победой и вдохновением.

Малахова посоветовала читательницам материала обратить внимание на платья из шелка с переливами или бархатом. При этом дополнить их можно украшениями из золота или бронзы. В то же время мужчинам следует присмотреться к костюмам винного или теплого шоколадного оттенка, подобрав к ним яркий акцент — галстук, платок или ремень цветов Наступающего года.

Ранее персональный стилист Ольга Урядова назвала россиянкам способы подобрать образ для новогодней ночи без крупных затрат.

