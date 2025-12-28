Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:09, 28 декабря 2025Спорт

Россияне Непряева и Коростелев провалили квалификацию спринта на первом этапе Тур де Ски

Непряева и Коростелев провалили квалификацию спринта на этапе «Тур де Ски»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Alexandra Beier / Reuters

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли пройти квалификацию спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Коростелев прошел дистанцию за 2 минуты и 35,05 секунды. Это время не позволило ему попасть в топ-30 и квалифицироваться в 1/4 финала соревнований.

Непряева преодолела дистанцию за 2 минуты и 56,27 секунды. С таким временем она также не смогла квалифицироваться в 1/4 финала спринта.

Непряева и Коростелев дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Россияне провели по две гонки и не поднимались выше 20-го места, но завоевали по четыре квоты на зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии. Пока FIS не допустила других российских лыжников до международных соревнований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михалков не стал раскрывать личность облившего Путина вином

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    В США раскрыли ожидания от встречи Трампа и Зеленского

    Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

    Дмитриев призвал покаяться поджигателей войны

    В Польше начали в спешке строить бомбоубежища

    Москвичи выбрали главные блюда новогоднего стола

    Стало известно о готовности России к эпидемиям страшнее COVID-19

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok