Россияне Непряева и Коростелев провалили квалификацию спринта на первом этапе Тур де Ски

Непряева и Коростелев провалили квалификацию спринта на этапе «Тур де Ски»

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли пройти квалификацию спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Коростелев прошел дистанцию за 2 минуты и 35,05 секунды. Это время не позволило ему попасть в топ-30 и квалифицироваться в 1/4 финала соревнований.

Непряева преодолела дистанцию за 2 минуты и 56,27 секунды. С таким временем она также не смогла квалифицироваться в 1/4 финала спринта.

Непряева и Коростелев дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Россияне провели по две гонки и не поднимались выше 20-го места, но завоевали по четыре квоты на зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии. Пока FIS не допустила других российских лыжников до международных соревнований.