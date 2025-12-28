Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
05:39, 28 декабря 2025Культура

Россияне раскупили билеты на спектакль с Долиной

Россияне раскупили билеты на спектакль с Долиной в Театре на Таганке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В Москве почти полностью распроданы билеты на спектакль с участием народной артистки России Ларисы Долиной. Перед Новым годом — 31 декабря — она дважды выступит на сцене Театра на Таганке, сообщает URA.RU со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Афиша».

Зал театра вмещает 489 зрителей. За три дня до спектакля на дневное представление осталось лишь около 10 процентов билетов, тогда как на вечерний уже полностью распроданы. Стоимость билетов колеблется от 2,5 до 12 тысяч рублей.

Долина исполнит роль Марселины в спектакле «Фигаро», который впервые был представлен публике в 2023 году. Режиссером этого проекта стал Денис Бокурадзе.

В основу постановки легла пьеса Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В столичном театре спектакли пройдут с 30 декабря по 5 января, а также запланирован ещё один показ — 14 февраля.

Ранее Долина в день переезда из квартиры Полины Лурье выпустила новую драматичную песню под названием «Последнее прощай». В композиции поется о расставании с любимым человеком, однако аудитория интерпретировала строки песни как прощание с квартирой в Хамовниках, так как недавно суд вынес решение о выселении Долиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заподозрили Зеленского в готовности пойти на не озвученные публично уступки

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    В России призвали ввести штрафы за оскорбление учителей

    Стало известно о помощи местных жителей в освобождении Красноармейска

    В США предупредили Россию о провокации

    Путин оценил темпы наступления российских войск

    ВСУ попытались ударить по северу российского региона

    Ученый предрек рекордные вспышки на Солнце в 2026 году

    Россияне раскупили билеты на спектакль с Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok