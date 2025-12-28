Россияне раскупили билеты на спектакль с Долиной в Театре на Таганке

В Москве почти полностью распроданы билеты на спектакль с участием народной артистки России Ларисы Долиной. Перед Новым годом — 31 декабря — она дважды выступит на сцене Театра на Таганке, сообщает URA.RU со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Афиша».

Зал театра вмещает 489 зрителей. За три дня до спектакля на дневное представление осталось лишь около 10 процентов билетов, тогда как на вечерний уже полностью распроданы. Стоимость билетов колеблется от 2,5 до 12 тысяч рублей.

Долина исполнит роль Марселины в спектакле «Фигаро», который впервые был представлен публике в 2023 году. Режиссером этого проекта стал Денис Бокурадзе.

В основу постановки легла пьеса Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В столичном театре спектакли пройдут с 30 декабря по 5 января, а также запланирован ещё один показ — 14 февраля.

Ранее Долина в день переезда из квартиры Полины Лурье выпустила новую драматичную песню под названием «Последнее прощай». В композиции поется о расставании с любимым человеком, однако аудитория интерпретировала строки песни как прощание с квартирой в Хамовниках, так как недавно суд вынес решение о выселении Долиной.