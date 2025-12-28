Реклама

12:37, 28 декабря 2025Путешествия

Россиянка побывала на лучшем острове Азии и раскрыла стоимость поездки

Алина Черненко

Фото: Natalia Sidorova / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала на острове Ко Чанг в Таиланде, который в 2025 году National Geographic назвал лучшим в Азии, и раскрыла стоимость поездки. Расчетами она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что Ко Чанг — это второй по величине остров Таиланда. В отличие от других популярных мест отдыха в королевстве — Пхукета и Самуи, там нет плотной застройки и толп отдыхающих. Большая часть острова покрыта тропическим лесом, который спускается почти к морю.

«Остров любят путешественники из разных стран, включая русских туристов. Здесь комфортно, безопасно, а атмосфера скорее домашняя, чем курортно-шумная», — заметила Коновалова.

Россиянка призналась, что недельное проживание в отеле обошлось ей и ее спутнику в 73,5 тысячи рублей на двоих, расходы на транспорт составили около 3 тысяч батов (примерно 7,5 тысячи рублей), на питание — 7,2 тысячи батов (около 18 тысяч рублей), а на развлечения — 4,9 тысячи батов (около 12,2 тысячи рублей).

«В целом около 113 тысяч рублей за неделю на двоих. Неплохо для лучшего острова в Азии, правда?» — задалась вопросом путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о способах сэкономить на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах. В частности, она отметила, что на бюджет сильно влияет выбор эмирата и района для проживания.

