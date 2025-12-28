Реклама

02:56, 28 декабря 2025

Российский военкор допустил ликвидацию командира РДК своими

Военкор Коц допустил, что командира РДК Капустина могли ликвидировать свои
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Globallookpress.com

Российский военкор Александр Коц допустил, что основателя и командира Русского добровольческого корпуса (РДК; признана террористической и запрещена в России) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) могли ликвидировать свои.

По мнению журналиста, на такой шаг пошли «либо кураторы, либо соискатели на перехват финансовых потоков».

Военкор задался вопросом, какие задачи Капустин выполнял в Запорожской области, когда активные боевые действия идут в Харьковской. «Если они, задачи, и были, то явно не боевые», — отметил Коц.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области ликвидировали командира «Русского добровольческого корпуса» ударом FPV-дрона. Это произошло в ночь на субботу, 27 декабря.

