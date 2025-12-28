Стала известна причина отсутствия Стармера на переговорах с Зеленским

Стармер не приехал на переговоры с Зеленским из-за загруженного графика

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не приехал на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за загруженного графика. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 27 декабря, на переговорах вместо Стармера присутствовал его советник по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

При этом уточняется, что изначально присутствие Стармера на переговорах не планировалось. В результате в них приняли участие советники по безопасности и других европейских стран.

