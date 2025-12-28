Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:59, 28 декабря 2025Россия

Стало известно о готовности России к эпидемиям страшнее COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: Россия готова к новым эпидемиям
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия готова к новым эпидемиям. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она рассказала в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Мы значимо более готовы, и мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки, такой дорогой ценой оплаченные, и сделать так, чтобы в следующий раз мы обошлись без ограничений, без системных мер, без рисков для экономики и в первую очередь без значимых рисков для жизни и здоровья наших граждан», — сказала главный санитарный врач.

В августе Попова назвала маловероятным появление новой пандемии COVID-19 в России. По ее словам, вирус был страшным, гибельным, но постепенно стал мутировать и адаптироваться к популяции. Теперь он перешел в разряд сезонных, отметила специалист.

Ранее глава ведомства допустила грядущий рост заболеваемости опасным гонконгским гриппом. Она пояснила, что это может произойти из-за того, что люди при симптомах заболевания не будут вовремя обращаться к врачам, а сделают это после праздников, когда болезнь может приобрести тяжелое течение. При этом Попова отметила, что Роспотребнадзор делает все, чтобы контролировать ситуацию с ОРВИ и гриппом.

В свою очередь, директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева отметила, что гонконгский грипп не повторит сценарий распространения коронавируса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михалков не стал раскрывать личность облившего Путина вином

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

    Дмитриев призвал покаяться поджигателей войны

    В Польше начали в спешке строить бомбоубежища

    Москвичи выбрали главные блюда новогоднего стола

    Стало известно о готовности России к эпидемиям страшнее COVID-19

    В Госдуме оценили вероятность прямого конфликта России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok