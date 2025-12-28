Стало известно о готовности России к эпидемиям страшнее COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: Россия готова к новым эпидемиям

Россия готова к новым эпидемиям. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она рассказала в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Мы значимо более готовы, и мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки, такой дорогой ценой оплаченные, и сделать так, чтобы в следующий раз мы обошлись без ограничений, без системных мер, без рисков для экономики и в первую очередь без значимых рисков для жизни и здоровья наших граждан», — сказала главный санитарный врач.

В августе Попова назвала маловероятным появление новой пандемии COVID-19 в России. По ее словам, вирус был страшным, гибельным, но постепенно стал мутировать и адаптироваться к популяции. Теперь он перешел в разряд сезонных, отметила специалист.

Ранее глава ведомства допустила грядущий рост заболеваемости опасным гонконгским гриппом. Она пояснила, что это может произойти из-за того, что люди при симптомах заболевания не будут вовремя обращаться к врачам, а сделают это после праздников, когда болезнь может приобрести тяжелое течение. При этом Попова отметила, что Роспотребнадзор делает все, чтобы контролировать ситуацию с ОРВИ и гриппом.

В свою очередь, директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева отметила, что гонконгский грипп не повторит сценарий распространения коронавируса.