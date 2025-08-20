Главный санитарный врач России оценила вероятность новой пандемии COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: Новая пандемия коронавируса маловероятна

Новая пандемия коронавируса в России маловероятна, так как COVID-19 перешел в разряд сезонных. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

По ее словам, вирус прошел естественный путь нового микроорганизма. «Был страшным, гибельным, но постепенно стал мутировать и адаптироваться к популяции, перешел в разряд сезонных. Обратное его превращение маловероятно», — сказала главный санитарный врач.

Ранее в России выявили случаи заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1. По словам Поповой, впервые он появился и был описан в январе в Китае, а затем в разных странах Азии, Индии, США. При этом она подчеркнула, что этот геновариант не вызывает более тяжелого течения заболевания.

В марте оперативный штаб по борьбе с короновирусом в России официально прекратил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19. Решение принято в связи со стабилизацией ситуации с инфекцией.