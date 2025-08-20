Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:21, 20 августа 2025Россия

Главный санитарный врач России оценила вероятность новой пандемии COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: Новая пандемия коронавируса маловероятна
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Новая пандемия коронавируса в России маловероятна, так как COVID-19 перешел в разряд сезонных. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

По ее словам, вирус прошел естественный путь нового микроорганизма. «Был страшным, гибельным, но постепенно стал мутировать и адаптироваться к популяции, перешел в разряд сезонных. Обратное его превращение маловероятно», — сказала главный санитарный врач.

Ранее в России выявили случаи заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1. По словам Поповой, впервые он появился и был описан в январе в Китае, а затем в разных странах Азии, Индии, США. При этом она подчеркнула, что этот геновариант не вызывает более тяжелого течения заболевания.

В марте оперативный штаб по борьбе с короновирусом в России официально прекратил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19. Решение принято в связи со стабилизацией ситуации с инфекцией.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны НАТО захотели отправить на Украину войска

    США ввели санкции против членов МУС

    Раскрыт тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии на встрече с Трампом

    Главный санитарный врач России оценила вероятность новой пандемии COVID-19

    Опытный пилот потерпел крушение в море во время авиашоу и пропал без вести

    В Одесской области после ударов по крупнейшей нефтебазе снова прозвучали взрывы

    В небе над украинским городом заметили «нагло» летящий новый российский дрон

    Путин утвердил состав набсовета созданной по его инициативе организации

    В российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам

    Провалившая гендерный тест Хелиф бросила бокс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости