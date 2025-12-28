Реклама

02:37, 28 декабря 2025Россия

У блогера-миллионника из Москвы забрали искалеченную львицу

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

У московского блогера-миллионника забрали маленькую львицу. У нее множество травм, сейчас ей оказывают всю необходимую помощь, сообщает РЕН ТВ.

По его данным, блогер публиковал фотографии со львицей на фоне машин, сумок с деньгами и элитной недвижимости. Он пояснил, что купил хищника по объявлению, которых, по его словам, большое количество — каждый может приобрести себе дикое животное.

Как сообщили в парке львов «Земля прайда», у львицы сломан позвоночник, хвост и три лапы. «Полностью лежачая. Прогнозы пока осторожные совсем хрупкие кости, которые почти полностью прозрачны», — поделились волонтеры.

В начале декабря сообщалось, что в Бразилии львица загрызла посетителя зоопарка, мечтавшего стать дрессировщиком.

