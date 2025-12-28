Участок автодороги M-5 закроют из-за погоды

Севастьянов: Автодорога М-5 в Башкортостане закрыта с 1480-го по 1548-й километр

Участок автодороги М-5 «Урал» закроют на ночь из-за ухудшения погоды. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкортостана Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

Севастьянов уточнил, что движение ограничено для грузового и пассажирского транспорта с 1480 по 1548 километр автодороги. Предварительно ограничения будут действовать до 9:00 (7:00 по московскому времени) 29 декабря.

Глава Госавтоинспекции региона призвал заранее планировать маршрут движения и рекомендовал не выезжать на междугородние трассы до улучшения погодных явлений.

