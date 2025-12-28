Реклама

Участок автодороги M-5 закроют из-за погоды

Екатерина Улитина
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Globallookpress.com

Участок автодороги М-5 «Урал» закроют на ночь из-за ухудшения погоды. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкортостана Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

Севастьянов уточнил, что движение ограничено для грузового и пассажирского транспорта с 1480 по 1548 километр автодороги. Предварительно ограничения будут действовать до 9:00 (7:00 по московскому времени) 29 декабря.

Глава Госавтоинспекции региона призвал заранее планировать маршрут движения и рекомендовал не выезжать на междугородние трассы до улучшения погодных явлений.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс после прошедшего в городе сильного снегопада посоветовал горожанам «сидеть дома и делать детей». Сообщается, что на фоне ухудшения погодных явлений в США отменили или задержали более десяти тысяч рейсов.

