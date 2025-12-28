Ушаков: Киеву нужно принять решение по Донбассу не мешкая

Украинским властям нужно «не мешкая» принять решение по Донбассу. К этому призвал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Для окончательного прекращения [конфликта] требуется от Киева смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу. Это решение, касающееся Донбасса с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять, не мешкая», — сказал он.

По словам чиновника, Россия и США согласны во мнении о том, что план временного прекращения огня, предлагаемый Украиной и странами Европы, может привести к возобновлению боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов отвести войска с линии фронта, если Россия поступит аналогичным образом.