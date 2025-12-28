Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:48, 28 декабря 2025Мир

Украину призвали «не мешкать»

Ушаков: Киеву нужно принять решение по Донбассу не мешкая
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинским властям нужно «не мешкая» принять решение по Донбассу. К этому призвал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Для окончательного прекращения [конфликта] требуется от Киева смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу. Это решение, касающееся Донбасса с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять, не мешкая», — сказал он.

По словам чиновника, Россия и США согласны во мнении о том, что план временного прекращения огня, предлагаемый Украиной и странами Европы, может привести к возобновлению боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов отвести войска с линии фронта, если Россия поступит аналогичным образом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Трампа с Путиным

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным

    Трамп сделал заявление о переговорах по Украине

    Трамп раскрыл ожидания от встречи с Зеленским

    Трамп оценил прогресс в урегулировании конфликта на Украине

    Трамп отказался обвинять Москву в нежелании мира и напомнил об ударах Киева по России

    Карлсен впервые прокомментировал эмоциональное поведение после поражения от россиянина

    Трамп высказался о дедлайнах по урегулированию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok