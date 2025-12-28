Реклама

20:56, 28 декабря 2025

В Германии забеспокоились из-за угрозы со стороны Украины

Berliner Zeitung: Европе угрожает опасность со стороны Украины
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Stringer / Reuters

В Германии обеспокоены тем, что Европе может угрожать опасность со стороны Украины. Такую возможность допустило в статье издание Berliner Zeitung.

В материале сказано, что украинские правые силы видят в Европе не союзника, а «морально обанкротившегося и ненадежного партнера». Кроме того, они винят европейские страны в предательстве. Автор Berliner Zeitung написал, что подпитываемый войной гнев может обернуться против Европы.

«Поэтому европейским элитам следует принять неприятную реальность и подумать: как не стать мишенью для тех самых сил, которые они вооружали, обучали, легитимизировали и финансировали?» — указано в материале.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп позвонил российскому главе Владимиру Путину перед встречей с Владимиром Зеленским.

