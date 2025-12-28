Реклама

В Госдуме оценили вероятность прямого конфликта России и США

Алевтина Запольская
Фото: пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

Опасность прямого вооруженного столкновения между Россией и США миновала. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мне представляется, что мы уже отошли от точки невозврата между миром и войной, когда еще есть опасность противостояния между двумя крупнейшими ядерными державами, что у нас было в период [бывшего президента США Джо] Байдена», — высказался политик.

По словам Слуцкого, в настоящий момент в отношениях между Россией и США «дело идет обратно к здравому смыслу» и равноправному взаимодействию во многих ключевых вопросах. Депутат также отметил необходимость снижения напряженности в мире и предотвращения новых вооруженных конфликтов.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал понятными действия президента США Дональда Трампа по Украине. Он отметил регулярные и продолжительные контакты Москвы и Вашингтона, включая визиты спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

