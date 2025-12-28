В Раде предложили уволить главу СБУ

В Раду внесен проект постановления об увольнении главы СБУ Малюка и генпрокурора

В Верховную Раду Украины внесен проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и генерального прокурора страны Руслана Кравченко. Инициатива опубликована на официальном сайте украинского парламента.

Автором инициативы стал находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский, оба проекта постановления переданы на рассмотрение руководству парламента. Тексты проектов постановлений в настоящий момент не опубликованы, обоснование увольнения не раскрывается.

Политик в своем Telegram-канале на момент публикации новости также не комментировал инициативу.

Ранее Дубинский рассказал об игре СБУ и лично Малюка в Голливуд. Политик прокомментировал сообщение СБУ о якобы предотвращенной в Киеве попытке покушения гражданина одной из стран Средней Азии на высокопоставленного офицера Главного управления разведки Украины.