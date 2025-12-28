Реклама

11:55, 28 декабря 2025Бывший СССР

В Раде рассказали об игре СБУ в Голливуд

Дубинский: СБУ играет в Голливуд, пытаясь сфабриковать покушения на офицеров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Служба безопасности Украины (СБУ) и лично ее руководитель Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) играют в Голливуд, пытаясь сфабриковать якобы неудачные покушения на высокопоставленных украинских офицеров. С таким заявлением выступил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Дубинский прокомментировал сообщение СБУ о якобы предотвращенной в Киеве попытке покушения гражданина одной из стран Средней Азии на высокопоставленного офицера Главного управления разведки Украины. Он скептически оценил версию ведомства о якобы обещании Россией 50 тысяч долларов и легализации в одной из стран Европейского союза в обмен на ликвидацию офицера.

«Только лишь он достает пистолет, его тут же вяжут доблестные Васины СБУшники. Браво, бис, занавес!» — иронично высказался политик.

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров обвинил бывших коллег в намеренном предоставлении президенту Украины Владимиру Зеленскому ложной информации. По его словам, Василий Малюк может распоряжаться поступившей информацией по своему усмотрению.

