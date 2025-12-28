Реклама

В России обратили внимание еще на одну деталь во внешнем виде Зеленского

Зеленский прибыл на встречу с Трампом в похожем на робу костюме
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Владимир Зеленский прибыл на встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в костюме, похожем на рабочую робу. На эту деталь во внешнем виде политика обратило внимание РИА Новости.

Зеленский надел на встречу черную куртку, напоминающую пиджак, и черные брюки. Также он не стал надевать галстук. Как отмечает агентство, в таком же костюме Зеленский прибыл на встречу с американским лидером в октябре. В такой же одежде он выступал в ООН в сентябре. Помимо этого, в подобном костюме Зеленский предстал еще в мае, во время визита в Берлин к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.

Ранее в России обратили внимание на другую деталь во внешнем виде прилетевшего в США Владимира Зеленского. Уточняется, что он надел футболку черного цвета вместо официального костюма.

