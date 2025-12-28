Реклама

11:47, 28 декабря 2025Экономика

В России сделали прогноз о магнитных бурях

Российские ученые заявили, что магнитных бурь в 2025-м на Земле не ожидается
Дмитрий Воронин
СюжетМагнитные бури:

Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom  

Геомагнитная обстановка до конца 2025 года будет спокойной, магнитных бурь на планете в оставшиеся до 1 января дни не прогнозируется. Об этом со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщает ТАСС.

«Возможные вспышки на Землю уже точно не повлияют», — отметили, в частности, российские ученые. Они уточнили, что 28 декабря геомагнитная обстановка будет спокойной, а вспышечная активность останется умеренно повышенной.

Ранее в лаборатории заявили, что число магнитных бурь в 2025 году на планете оказалось рекордным за последние 10 лет.

Всего дней с ними было 69. Ученые связывают рост числа магнитных бурь с увеличением количества корональных дыр на Солнце.

