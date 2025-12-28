Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:05, 28 декабря 2025Россия

В России утвердили новые дорожные знаки

Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

С 1 января 2026 года в России начнет действовать обновленный ГОСТ, который будет регламентировать использование дорожных знаков, разметки и светофоров. Соответствующий документ опубликован на сайте Росстандарта.

В ведомстве сообщили, что эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и облегчение восприятия информации для водителей и пешеходов.

В частности, в стране появится новый знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который будет обозначать такие неровности и указывать оптимальную скорость для их безопасного проезда. Росстандарт отметил, что это позволит сократить число знаков «лежачие полицейские» в местах их установки вдвое.

Также теперь стоп-линии можно будет размещать не только горизонтально, но и вертикально. На дорожных знаках «Время действия» можно будет указывать конкретные месяцы, например, с сентября по апрель. Вводится новый знак «Глухие», который будут устанавливать перед пешеходными переходами рядом с объектами, посещаемыми глухими и слабослышащими людьми.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько месяцев Госдума рассмотрит законопроект, предполагающий запрет на размещение рекламы на «желтых табличках» под дорожными знаками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров назвал главное препятствие к миру на Украине

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Спрогнозированы проблемы ВСУ из-за недостатка сил

    Илон Маск заявил о начавшемся великом замещении европейского населения

    ФСБ задержала трех украинских шпионов в ДНР

    Лавров раскрыл реакцию России на возможный конфликт из-за Тайваня

    Овечкин прервал девятиматчевую безголевую серию в НХЛ

    Лавров оценил состояние отношений России и Европы

    Лавров оценил готовность Украины к переговорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok