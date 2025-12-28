В России утвердили новые дорожные знаки

Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России начнет действовать обновленный ГОСТ, который будет регламентировать использование дорожных знаков, разметки и светофоров. Соответствующий документ опубликован на сайте Росстандарта.

В ведомстве сообщили, что эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и облегчение восприятия информации для водителей и пешеходов.

В частности, в стране появится новый знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который будет обозначать такие неровности и указывать оптимальную скорость для их безопасного проезда. Росстандарт отметил, что это позволит сократить число знаков «лежачие полицейские» в местах их установки вдвое.

Также теперь стоп-линии можно будет размещать не только горизонтально, но и вертикально. На дорожных знаках «Время действия» можно будет указывать конкретные месяцы, например, с сентября по апрель. Вводится новый знак «Глухие», который будут устанавливать перед пешеходными переходами рядом с объектами, посещаемыми глухими и слабослышащими людьми.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько месяцев Госдума рассмотрит законопроект, предполагающий запрет на размещение рекламы на «желтых табличках» под дорожными знаками.