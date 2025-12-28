Реклама

Экономика
13:22, 28 декабря 2025

В Сочи выпал первый снег

Синоптик Шувалов предупредил о лавинной опасности в горах Сочи
Дмитрий Воронин

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Лавинная опасность из-за сильного снегопада прогнозируется в горах Сочи и на Красной Поляне. Об этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил РИА Новости.

По словам специалиста, в предновогодние дни в южном городе ожидаются две волны непогоды, сильные осадки, шторм и ветер до 22 метров в секунду. «Нужно быть предельно внимательным. Я думаю, что все спуски будут закрыты», — сказал он по поводу ситуации в горах. Шувалов подчеркнул, что на Красной Поляне в первую волну выпадет до 40-50 сантиметров снега, а во вторую волну ожидается еще почти 70 сантиметров.

Сейчас, по данным местных СМИ, высота снежного покрова на этом горнолыжном курорте достигает 25 сантиметров. Что касается самого Сочи, то первый снег там пока добрался до высокогорных улиц, а у моря наблюдается лишь промозглая прохлада, пишет «Sochi1.ru».

Ранее на уходящей неделе стало известно, что в одной из сочинских теплиц, где выращиваются тропические культуры, началось активное цветение бананов.

