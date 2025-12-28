Реклама

Мир
06:14, 28 декабря 2025Мир

В США предупредили Россию о провокации

Армстронг: Гарантии безопасности Украине используют для провокации против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Экономический прогнозист из США Мартин Армстронг заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые требует для страны ее президент Владимир Зеленский, могут быть использованы против России. Об этом он написал в социальной сети Х.

Армстронг предупредил, что гарантии безопасности Украине используют для провокации против Москвы.

«Это бомба замедленного действия, которая позволит ЕС и НАТО устроить провокацию, обвинить Россию и спровоцировать полномасштабную войну, к которой стремится Европа», — отметил он.

Эксперт также призвал остерегаться мирных планов по урегулированию украинского конфликта, которые будут включать в себя пункты о коллективной обороне.

Ранее Зеленский заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на переговорах. 28 декабря состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

