Армстронг: Гарантии безопасности Украине используют для провокации против РФ

Экономический прогнозист из США Мартин Армстронг заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые требует для страны ее президент Владимир Зеленский, могут быть использованы против России. Об этом он написал в социальной сети Х.

Армстронг предупредил, что гарантии безопасности Украине используют для провокации против Москвы.

«Это бомба замедленного действия, которая позволит ЕС и НАТО устроить провокацию, обвинить Россию и спровоцировать полномасштабную войну, к которой стремится Европа», — отметил он.

Эксперт также призвал остерегаться мирных планов по урегулированию украинского конфликта, которые будут включать в себя пункты о коллективной обороне.

Ранее Зеленский заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов и станет предметом обсуждения на переговорах. 28 декабря состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.