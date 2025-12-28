Реклама

21:25, 28 декабря 2025Мир

Ватикан отправил Украине 100 тысяч пачек супов быстрого приготовления

Папа Римский Лев XIV отправил на Украину 100 тысяч упаковок супов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Римский Лев XIV отправил на Украину 100 тысяч упаковок супа быстрого приготовления. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

Уточняется, что гуманитарную помощь распределят в прифронтовых районах, которые наиболее часто подвергаются обстрелам. «Три грузовика перевозят 100 тысяч пачек того, что при добавлении небольшого количества воды превращается в богатый калориями суп с курицей и овощами: "Небольшой жест" со стороны папы Льва XIV», — говорится в сообщении.

Кардинал Конрад Краевский назвал дар понтифика «небольшим жестом» в поддержку семей, которые «следуют по via dolorosa (с латинского «Путь скорби» — прим. «Ленты.ру») в поисках убежища».

Ранее Папа Римский Лев XIV призвал Украину и Россию к прямому и уважительному диалогу. Он также заявил, что отсутствие 24-часового рождественского перемирия на Украине вызывает у него большую печаль.

