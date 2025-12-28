Ватикан отправил Украине 100 тысяч пачек супов быстрого приготовления

Папа Римский Лев XIV отправил на Украину 100 тысяч упаковок супов

Папа Римский Лев XIV отправил на Украину 100 тысяч упаковок супа быстрого приготовления. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

Уточняется, что гуманитарную помощь распределят в прифронтовых районах, которые наиболее часто подвергаются обстрелам. «Три грузовика перевозят 100 тысяч пачек того, что при добавлении небольшого количества воды превращается в богатый калориями суп с курицей и овощами: "Небольшой жест" со стороны папы Льва XIV», — говорится в сообщении.

Кардинал Конрад Краевский назвал дар понтифика «небольшим жестом» в поддержку семей, которые «следуют по via dolorosa (с латинского «Путь скорби» — прим. «Ленты.ру») в поисках убежища».

Ранее Папа Римский Лев XIV призвал Украину и Россию к прямому и уважительному диалогу. Он также заявил, что отсутствие 24-часового рождественского перемирия на Украине вызывает у него большую печаль.