ВСУ начали накопление силы под Покровском в ДНР для контратаки

Пивненко: ВСУ накапливают силы под Покровском в ДНР для контратаки

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Вооруженные силы Украины накапливают силы под Покровском в ДНР, чтобы пойти в контратаку. Об этом заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко, пишет издание «Страна.ua».

Он отметил, что ВСУ проводят накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий, чтобы «уменьшить маневры противника и оттянуть больше на себя».

Пивненко дополнил, что ситуация в районе Покровска остается тяжелой, действия осложняют погодные условия. По словам Пивненко, сейчас там постоянно стоит туман и «противник инфильтрируется, с ним очень тяжело работать».

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что Вооруженные силы Украины оставили позиции в лесу возле Лимана Харьковской области.