ВСУ сбежали с позиций в Харьковской области

ВСУ сбежали с позиций у Лимана в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили позиции в лесу возле Лимана Харьковской области, рассказали в российских силовых структурах. Об этом пишет ТАСС.

«На харьковском направлении в лесу возле Лимана бойцы "Севера" значительно продвинулись вглубь леса и заняли 14 опорных пунктов ВСУ, закрепляются», — уточнил источник.

Он отметил, что на шести из 14 занятых позиций личный состав ВСУ отсутствовал. Как уточнили силовики, украинские военные сбежали оттуда, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны.

Ранее сообщалось, что ВСУ провалили контратаку в лесу у Лимана в Харьковской области.