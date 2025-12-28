РИА Новости: ВСУ заставляли бойцов на построении принимать неизвестные препараты

Украинские военные раздавали неизвестные таблетки экс-заключенным, которые были призваны в Вооруженные силы Украины (ВСУ), рассказал бывший украинский заключенный Роман Дубовик, сдавшийся в плен к российским войскам. Об этом пишет РИА Новости.

Он отбывал пятилетний срок за кражу, после чего подписал контракт с украинской армией. «Два раза в день таблетки давали. Говорили, что это витамины, разные какие-то таблетки непонятные», — отметил он.

Боец подчеркнул, что, по словам его сослуживцев, которые принимали эти таблетки, происходит полное «подавление личности».

Ранее сообщалось, что бойцам ВСУ на позициях дают психотропные препараты из-за ударов «Солнцепеков».