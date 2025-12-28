Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:27, 28 декабря 2025Бывший СССР

Украинский военный рассказал об обязательных препаратах в ВСУ

РИА Новости: ВСУ заставляли бойцов на построении принимать неизвестные препараты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украинские военные раздавали неизвестные таблетки экс-заключенным, которые были призваны в Вооруженные силы Украины (ВСУ), рассказал бывший украинский заключенный Роман Дубовик, сдавшийся в плен к российским войскам. Об этом пишет РИА Новости.

Он отбывал пятилетний срок за кражу, после чего подписал контракт с украинской армией. «Два раза в день таблетки давали. Говорили, что это витамины, разные какие-то таблетки непонятные», — отметил он.

Боец подчеркнул, что, по словам его сослуживцев, которые принимали эти таблетки, происходит полное «подавление личности».

Ранее сообщалось, что бойцам ВСУ на позициях дают психотропные препараты из-за ударов «Солнцепеков».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заподозрили Зеленского в готовности пойти на не озвученные публично уступки

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Россиянка не смогла вернуть машину по «схеме Долиной»

    Российский сапер рассказал о минах ВСУ в Херсонской области

    В России призвали ввести штрафы за оскорбление учителей

    Стало известно о помощи местных жителей в освобождении Красноармейска

    В США предупредили Россию о провокации

    Путин оценил темпы наступления российских войск

    ВСУ попытались ударить по северу российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok