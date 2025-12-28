Реклама

01:27, 28 декабря 2025Россия

Жители Сызрани рассказали об атаке беспилотников и взрывах над городом

Shot: Серия взрывов прогремела над городом Сызрань Самарской области

Фото: Globallookpress.com

Жители Сызрани Самарской области рассказали об атаке беспилотников. По их словам, над городом прогремела серия взрывов, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), передает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, первая волна взрывов была накануне в 23:50, потом несколько громких звуков раздались около часа ночи 28 декабря.

«Они были слышны в центральной и южной части города. Всего было слышно 4-6 взрывов», — говорится в публикации. В некоторых районах Сызрани также включена сирена воздушной тревоги. Официальная информация на данный момент не поступала.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за три часа — с 15:00 до 18:00 — над российскими регионами средствами противовоздушной обороны сбито 111 украинских беспилотников.

