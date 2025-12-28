Жители Сызрани рассказали об атаке беспилотников и взрывах над городом

Shot: Серия взрывов прогремела над городом Сызрань Самарской области

Жители Сызрани Самарской области рассказали об атаке беспилотников. По их словам, над городом прогремела серия взрывов, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), передает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, первая волна взрывов была накануне в 23:50, потом несколько громких звуков раздались около часа ночи 28 декабря.

«Они были слышны в центральной и южной части города. Всего было слышно 4-6 взрывов», — говорится в публикации. В некоторых районах Сызрани также включена сирена воздушной тревоги. Официальная информация на данный момент не поступала.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за три часа — с 15:00 до 18:00 — над российскими регионами средствами противовоздушной обороны сбито 111 украинских беспилотников.

