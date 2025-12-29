104-летняя ветеран Второй мировой войны раскрыла секрет долголетия

104-летняя британка назвала активность главным секретом долголетия

104-летняя жительница Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает Daily Post.

Маргарет Джонс родилась в декабре 1921 года. Во время Второй мировой войны она служила в Женской вспомогательной службе ВМС Великобритании. Самым страшным воспоминанием военных лет Джонс назвала горящий после немецких бомбардировок Лондон. Во время службы британка занималась обучением пилотов наведению на немецкие корабли, и ей очень нравилось летать. После войны Джонс переехала с мужем на остров Англси в Уэльсе, где живет до сих пор.

Главным секретом долголетия она назвала позитивное отношение к жизни и активность. «Я не смотрю в зеркало с мыслью, что мне уже 104 года. Я встаю утром, делаю шаг, потом другой. Я не беспокоюсь о пустяках. Нельзя просто сидеть и жалеть себя. Старость — это состояние ума», — сказала Джонс.

Поздравить долгожительницу пришли многочисленные родственники и друзья. Поздравления Джонс прислали король Карл III и королева Камилла, а также первый морской лорд и начальник штаба ВМС сэр Гвин Дженкинс.

