61-летняя Алена Апина снялась в прозрачном топе и мини-юбке

Российская певица Алена Апина снялась в мини-юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал 112

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина снялась в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя исполнительница поздравила поклонников с наступающим Новым годом. Она предстала на размещенных кадрах в прозрачном топе из блестящего сетчатого материала и кожаной мини-юбке с разрезом.

Также знаменитость надела бюстгальтер-бандо, нанесла макияж с акцентом на глаза и распустила уложенные объемными волнами волосы.

В октябре бывший муж Алены Апиной Александр Иратов оценил ее клип фразой «ты проститутка?»

