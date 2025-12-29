Реклама

Наука и техника
12:07, 29 декабря 2025Наука и техника

Раскрыт отмененный гаджет Apple

Apple отменила выпуск AirPods в разных цветах — наушники вышли только в белом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Корпорация Apple планировала выпустить разноцветные наушники AirPods, но отказалась от этой идеи. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на публикацию в X известного коллекционера техники Apple под ником Kosutami. Пользователь выложил фотографии наушников, которые внешне напоминают AirPods первого поколения, но имеют корпус желтого и розового цвета. Kosutami утверждает, что такими должны были быть наушники Apple, но в компании передумали и выпустили гарнитуру только в белом цвете.

По словам инсайдера, наушники, которые он раскрыл, были раскрашены в стиле iPhone 5c. Это недорогой смартфон Apple, который вышел в 2013 году и получил пластиковый корпус. Девайс продавали в разных цветах. Однако по определенным причинам в Apple отказалась выпускать разноцветные наушники и отменили проект.

Журналисты MacRumors предположили, что Apple разработала пять различных цветовых вариантов AirPods. Они подытожили, что единственными разноцветными наушниками Apple на данный момент являются AirPods Max.

Ранее стало известно, что Apple решила производить детали для камеры iPhone на родине. Выпуском оборудования займется корпорация Samsung на своем американском заводе.

