Эмили Ратаковски опубликовала фото в бюстгальтере

Модель Эмили Ратаковски опубликовала фото в черном бюстгальтере

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица разместила серию кадров, на одном из которых предстала в черном кружевном бюстгальтере с глубоким декольте. При этом звезда распустила небрежно уложенные темные волосы и нанесла ярко-красную помаду на губы.

Фото:@emrata

Ранее в декабре Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки. Манекенщицу запечатлели в черном изделии, оформленном глубоким декольте.

