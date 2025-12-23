Реклама

11:02, 23 декабря 2025

Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки

Модель Эмили Ратаковския снялась в откровенном виде у рождественской елки
Карина Черных
Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде у рождественской елки. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летнюю манекенщицу запечатлели в черном платье, оформленном глубоким декольте. На размещенном кадре видно, что знаменитость позировала без бюстгальтера, держа в руке бокал с напитком.

Ранее модный фотограф Морган Махер сфотографировал Ратаковски в белой расстегнутой рубашке и черном нижнем белье, которое состояло из кружевного бюстгальтера и стрингов. При этом она повернулась к нему спиной и показала ему в объектив обнаженные ягодицы.

