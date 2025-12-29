Ford подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

РИА Новости: Ford подал в Роспатент заявки на регистрацию двух товарных знаков

Ford, прекративший деятельность в России, инициировал процедуру регистрации двух товарных знаков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Согласно материалам, опубликованным в официальной базе ведомства, в декабре 2025 года Роспатент принял к рассмотрению две заявки от компании. Они касаются защиты прав на обозначения «Форд» и «Ford».

В случае успешного завершения процедуры компания получит юридические основания для реализации на территории России запасных частей для автомобилей, программного обеспечения и электронных устройств для машин, а также для организации работ по их восстановлению и техническому обслуживанию.

В 2019 году американская компания Ford свернула производство новых автомобилей в России. В октябре 2022 года Ford Motor Company окончательно вышла из совместного предприятия с российской автокомпанией «Соллерс», продав ей свою долю в размере 49 процентов. Контрольный пакет 100 процентов активов, включающих сборочные и моторные производства в Елабуге и Набережных Челнах, перешел к российской стороне. При этом соглашение предусматривало для американского концерна право вернуть эти активы в течение последующих пяти лет.

Ранее стало известно, что прекративший деятельность в России японский автомобильный концерн Toyota зарегистрировал в стране несколько товарных знаков.