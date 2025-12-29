Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:37, 29 декабря 2025Экономика

Ford подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

РИА Новости: Ford подал в Роспатент заявки на регистрацию двух товарных знаков
Марина Аверкина

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Ford, прекративший деятельность в России, инициировал процедуру регистрации двух товарных знаков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Согласно материалам, опубликованным в официальной базе ведомства, в декабре 2025 года Роспатент принял к рассмотрению две заявки от компании. Они касаются защиты прав на обозначения «Форд» и «Ford».

В случае успешного завершения процедуры компания получит юридические основания для реализации на территории России запасных частей для автомобилей, программного обеспечения и электронных устройств для машин, а также для организации работ по их восстановлению и техническому обслуживанию.

В 2019 году американская компания Ford свернула производство новых автомобилей в России. В октябре 2022 года Ford Motor Company окончательно вышла из совместного предприятия с российской автокомпанией «Соллерс», продав ей свою долю в размере 49 процентов. Контрольный пакет 100 процентов активов, включающих сборочные и моторные производства в Елабуге и Набережных Челнах, перешел к российской стороне. При этом соглашение предусматривало для американского концерна право вернуть эти активы в течение последующих пяти лет.

Ранее стало известно, что прекративший деятельность в России японский автомобильный концерн Toyota зарегистрировал в стране несколько товарных знаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Уволившийся после дебоша сына российский чиновник впервые прокомментировал ситуацию

    Прибыль компаний ведущей экономики Европы обрушилась

    Стало известно место захоронения Брижит Бардо

    Переезд Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео

    Россиянам назвали запрещенные для смыва в унитаз предметы

    В России начнется производство кроссоверов Jaecoo

    Боец UFC рассказал об отказе от 673 миллионов рублей за партнерство с букмекерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok