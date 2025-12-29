Реклама

07:55, 29 декабря 2025Силовые структуры

ФСБ задержала замначальника полиции российского региона

В Челябинской области задержали попавшегося на взятке полковника МВД
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Челябинской области ФСБ и сотрудники собственной безопасности регионального МВД задержали полковника полиции Максима Блинникова. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника Ленты, задержанный занимал должность заместителя начальника собственной безопасности ГУМВД по Челябинской области. С 2023 по 2025 годы он регулярно получал взятки в особо крупном размере за покровительство от представителя коммерческой организации.

Проводятся следственно оперативные действия по месту службы и жительства фигуранта уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске полицейские машины попали в ДТП во время погони.

