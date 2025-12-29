Реклама

Силовые структуры
07:45, 29 декабря 2025Силовые структуры

Полицейские машины попали в ДТП во время погони за пьяным россиянином

В Хабаровске две полицейские машины попали в ДТП во время погони
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Хабаровске полицейские машины попали в ДТП во время погони. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, все началось с игнорирования водителем Toyota Prius требований полиции об остановке. Началась погоня, к запросившим поддержку преследователям присоединились другие патрульные экипажи. На пересечении улиц Запарина - Муравьева-Амурского два патрульных автомобиля столкнулись и получили механические повреждения. Полицейским оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

35-водителя, устроившего погоню, позже задержали возле Амурского бульвара. У него были явные признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами.

Ранее в Новосибирске задержали предполагаемого виновника ДТП, которое унесло жизни шести человек.

