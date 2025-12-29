Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:31, 29 декабря 2025Забота о себе

Гастроэнтеролог назвал помогающие легче перенести новогоднее застолье напитки

Гастроэнтеролог Белоусов: Свежевыжатые овощные соки помогут перенести застолье
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, какие напитки помогут легче перенести новогоднее застолье. Их врач назвал в беседе с «Газетой.Ru».

В первую очередь врач посоветовал пить свежевыжатые овощные или смешанные соки, например, из моркови, огурца, яблока, лайма и имбиря. Правда, пить их нужно не на голодный желудок. А вот от натуральных лимонадов и соковых напитков он посоветовал отказаться. Белоусов объяснил, что они содержат слишком много сахара.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

«Еще один вариант — натуральные ферментированные напитки: домашний квас, комбуча без избытка сахара или кефирные напитки. Органические кислоты, возникающие при ферментации, благоприятно воздействуют на работу печени и кишечника», — отметил доктор. Он также уточнил, что ферментированные напитки нужно пить с осторожностью людям, у которых есть гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь или сахарный диабет второго типа.

Любителям теплых напитков Белоусов порекомендовал готовить травяные отвары и настои, например, из мяты и шиповника или имбиря, корицы и цитрусовой цедры. Кроме того, он посоветовал во время застолья пить газированную минеральную воду, в которую можно также добавить немного лайма, розмарина или ягод.

Ранее врач антивозрастной и превентивной медицины Лилия Поповичева рассказала, как снизить риск отеков после новогодних застолий. Она посоветовала вести активный образ жизни: гулять, кататься на лыжах или ходить в бассейн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о наступлении российских войск в сторону крупного города в зоне СВО

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз

    В Минкульте прокомментировали отмену концертов российских артистов в Европе

    Названы пять бесполезных процедур в косметологии

    Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

    Путин призвал пресекать попытки ВСУ помешать продвижению российских сил в Купянске

    Российские войска прорвали оборону Красного Лимана

    Основателя финансовой пирамиды депортировали в Россию из Дубая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok