17:30, 28 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы способы снизить риск отеков после новогодних застолий

Врач Поповичева назвала движение самым доступным способом избежать отеков
Наталья Обрядина

Фото: Timolina / Freepik

Врач антивозрастной и превентивной медицины и эксперт Coral Club Лилия Поповичева рассказала, как снизить риск появления отеков после новогодних застолий. Способы сделать это она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что отеки появляются из-за застоя лимфы и жидкости. Их провоцируют длительное сидение, поздние приемы пищи и недостаток движения, а также избыток соли и алкоголя. Из-за этих факторов, помимо отеков, возникают морщины и темные круги под глазами, а цвет кожи становится сероватым или желтоватым.

Самым доступным способом избежать отеков Поповичева назвала движение. «Ходьба, плавание, танцы, йога, легкая зарядка активируют мышечный насос, который буквально проталкивает лимфу по сосудам. Даже короткие прогулки в течение дня дают заметный эффект», — подчеркнула специалистка.

Не менее важно, по ее словам, дыхание. Глубокие спокойные вдохи с участием диафрагмы создают перепады давления в грудной и брюшной полостях, стимулируя движение лимфы. Еще один совет Поповичевой — практиковать мягкий лимфодренажный массаж, контрастный душ и менять статичные позы в течение дня. Эти меры улучшат циркуляцию крови и лимфы и помогут жидкости не застаиваться в тканях.

Ранее врач-физиотерапевт Галина Энгельгардт рассказала, как можно избежать отеков. В частности, она порекомендовала отказаться от полуфабрикатов, консервов, колбасных изделий и готовых завтраков.

