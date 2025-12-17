Реклама

17:33, 17 декабря 2025Забота о себе

Врач назвала способ избежать отеков

Физиотерапевт Энгельгардт: Сведение соли к минимуму поможет избежать отеков
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Врач-физиотерапевт Галина Энгельгардт рассказала, как можно избежать отеков. Способ сделать это она назвала в беседе с aif.ru.

«Частая причина выраженных отеков — употребление продуктов с высоким содержанием натрия», — объяснила Энгельгардт. Чтобы избежать отеков в Новый год, она посоветовала за несколько дней до праздника ограничить количество продуктов с высоким содержанием соли в рационе.

В частности, доктор порекомендовала отказаться от полуфабрикатов, консервов, колбасных изделий и готовых завтраков. Она также призвала чаще включать в рацион цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, ягоды и несоленые орехи. Мясо и рыбу она посоветовала готовить самостоятельно и добавлять в блюдо минимальное количество соли.

Врач добавила, что меньшее количество натрия в ежедневном меню также благоприятно снизит нагрузку на сердечно-сосудистую систему и поможет нормализовать давление. «А хорошее самочувствие благоприятно скажется и на внешности», — заверила Энгельгардт.

Ранее диетолог Алекс Семпере подчеркнул, что так называемые вредные продукты не нужно полностью исключать из рациона. По его словам, они не причинят никакого вреда здоровью, если ими не злоупотреблять.

    Обсудить
