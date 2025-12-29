Реклама

Готовность украинцев к компромиссам по вопросу территорий оценили

Социолог Антипович: К западу растет число украинцев, не готовых к компромиссам
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Готовность украинцев к компромиссам зависит от региона проживания. Таким мнением поделился руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«С востока на запад страны растет число людей, которые категорически выступают против любых уступок», — оценил социолог.

Жители прифронтовых территорий имеют более гибкую позицию и выступают за прекращение боевых действий даже в случае сложных решений.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказался о сроках завершения конфликта. Он убежден, что боевые действия завершатся весной 2026 года.

