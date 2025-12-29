Реклама

10:06, 29 декабря 2025Бывший СССР

На Украине понадеялись на рождественское чудо

Гончаренко: Рождественского чуда не произошло — мира нет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Reuters

Рожественского чуда не произошло, украинский конфликт пока не был урегулирован. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Ну что ж, рождественского чуда не произошло — мира нет», — написал он.

По словам нардепа, отдельные моменты продвинулись. Гончаренко убежден, что завершение боевых действий произойдет весной 2026 года.

Ранее профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак заявил, что до конца года ожидать перемирия в конфликте между Россией и Украиной не стоит. Он подчеркнул, что не видит оснований для приближения окончания конфликта до конца 2025 года.

