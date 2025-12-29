Исакова рассказала о чувстве юмора Веры Алентовой

Виктория Исакова: Вера Алентова обладала фантастическим чувством юмора

Актриса Виктория Исакова рассказала о чувстве юмора народной артистки России Веры Алентовой. Историей она поделилась во время церемонии прощания с коллегой, об этом пишет «Пятый канал».

Исакова подчеркнула, что Алентова умела остро шутить и обладала фантастическим чувством юмора. Незадолго до кончины актрисы Виктория пожаловалась ей на сильную усталость и сообщила, что ей ничего не нравится. «Она говорит: "Дура, наслаждайся. Настанет время, когда наслаждаться будет нечем"», — поделилась Исакова.

Артистка также отметила, что Алентова посвящала все силы служению театру. Она назвала коллегу великой женщиной и заявила, что с ее уходом Театр имени Пушкина осиротел.

Веры Алентовой не стало 25 декабря в возрасте 83 лет. Актриса почувствовала себя плохо в Театре имени Маяковского во время прощания с коллегой Анатолием Лобоцким, медикам не удалось ее спасти. 29 декабря поклонники Алентовой собрались у здания Театра имени Пушкина, где состоялась церемония прощания с народной артисткой России.