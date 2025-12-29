Китай ответил на критику Зеленского

МИД КНР: Китай прикладывает усилия для содействия мирному процессу по Украине

Китай прикладывает усилия для содействия мирному процессу по Украине. Таким образом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

«Китайская сторона поддерживает все усилия, способствующие мирному решению этого кризиса, и надеется, что все стороны посредством диалога и переговоров смогут как можно скорее достичь справедливого, долгосрочного и обязывающего мирного соглашения», — подчеркнул представитель ведомства.

Линь Цзянь добавил, что КНР поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта. По его словам, конструктивная роль Пекина в мирном процессе очевидна для международного сообщества.

Ранее Зеленский заявил, что Китай не поддерживает Россию оружием, но при этом якобы не способствует завершению конфликта.

