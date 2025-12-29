Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:53, 29 декабря 2025Мир

Китай ответил на критику Зеленского

МИД КНР: Китай прикладывает усилия для содействия мирному процессу по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Китай прикладывает усилия для содействия мирному процессу по Украине. Таким образом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

«Китайская сторона поддерживает все усилия, способствующие мирному решению этого кризиса, и надеется, что все стороны посредством диалога и переговоров смогут как можно скорее достичь справедливого, долгосрочного и обязывающего мирного соглашения», — подчеркнул представитель ведомства.

Линь Цзянь добавил, что КНР поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта. По его словам, конструктивная роль Пекина в мирном процессе очевидна для международного сообщества.

Ранее Зеленский заявил, что Китай не поддерживает Россию оружием, но при этом якобы не способствует завершению конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Стало известно о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

    Уволившийся после дебоша сына российский чиновник впервые прокомментировал ситуацию

    Прибыль компаний ведущей экономики Европы обрушилась

    Стало известно место захоронения Брижит Бардо

    Переезд Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео

    Россиянам назвали запрещенные для смыва в унитаз предметы

    Боец UFC рассказал об отказе от 673 миллионов рублей за партнерство с букмекерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok