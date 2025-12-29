Реклама

20:02, 29 декабря 2025

Кушанашвили испугался за здоровье Кадышевой

Журналист Кушанашвили заподозрил у Кадышевой проблемы со здоровьем
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Журналист Отар Кушанашвили заподозрил у певицы Надежды Кадышевой проблемы со здоровьем и испугался за ее жизнь. Об этом он высказался в выпуске подкаста «За деньги», доступном на YouTube.

«Видно, что изможден болезнями человек. Просто умрет на сцене», — заявил журналист. Он также призвал тех, кто работает с певицей, перестать ее мучить и зарабатывать на ней деньги.

Ранее стало известно, что Кадышева расплакалась на концерте. Отмечалось, что певица не смогла сдержать слез, так как ее очень растрогала поддержка зрителей и не затихавшие в течение нескольких минут аплодисменты.

Кадышева стала популярной у зумеров в 2024 году. Пользователи соцсетей публиковали видео под композиции «Плывет веночек», «Я не колдунья» и другие. На фоне новой волны популярности певица подняла гонорары и анонсировала выступления на стадионах. Сообщалось, что 40-минутное выступление Кадышевой будет стоить 25 миллионов рублей.

