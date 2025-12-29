Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:05, 29 декабря 2025Интернет и СМИ

Кушанашвили назвал Долину желчной и обматерил ее

Журналист Кушанашвили заявил, что певица Лариса Долина ненавидит людей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ЗА ДЕНЬГИ / YouTube

Журналист Отар Кушанашвили высказался о певице Ларисе Долиной, продавшей квартиру под влиянием мошенников и вернувшей ее через суд. В выпуске подкаста «За деньги», доступном на YouTube, он назвал артистку желчной и обматерил ее.

Кушанашвили заявил, что знает Долину с 1992 года. Журналист признался, что артистка всегда казалась ему желчной. Он также добавил, что певица плохо относится к обслуживающему персоналу и «хамит всем подряд». По его мнению, Долина ненавидит людей.

Кроме того, Кушанашвили возмутил тот факт, что певица не приняла от поклонницы цветы на концерте, сославшись на аллергию. «Человек ***, просто психически больной. (...) Ты не камертон, не оракул, иди ***», — возмутился журналист.

Ранее Кушанашвили обвинил Долину в трусости. Он предположил, что россияне будут ассоциировать певицу со скандалом с ее квартирой.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, которую приобрела Лурье, осталось за покупательницей. Долину же и ее близких суд обязал в ближайшее время покинуть квартиру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Пригожин рассказал о предложении Юрия Дудя

    Доктор Мясников раскрыл помогающий избежать похмелья завет отца

    На Западе раскритиковали Зеленского после попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина

    Самая дорогая компания мира купила акции слабеющего техногиганта

    Перечислены вызывающие более мягкое похмелье виды алкоголя

    Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

    Самолет с сотнями пассажиров аварийно сел в другом городе из-за неприятного запаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok