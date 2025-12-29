Кушанашвили назвал Долину желчной и обматерил ее

Журналист Кушанашвили заявил, что певица Лариса Долина ненавидит людей

Журналист Отар Кушанашвили высказался о певице Ларисе Долиной, продавшей квартиру под влиянием мошенников и вернувшей ее через суд. В выпуске подкаста «За деньги», доступном на YouTube, он назвал артистку желчной и обматерил ее.

Кушанашвили заявил, что знает Долину с 1992 года. Журналист признался, что артистка всегда казалась ему желчной. Он также добавил, что певица плохо относится к обслуживающему персоналу и «хамит всем подряд». По его мнению, Долина ненавидит людей.

Кроме того, Кушанашвили возмутил тот факт, что певица не приняла от поклонницы цветы на концерте, сославшись на аллергию. «Человек ***, просто психически больной. (...) Ты не камертон, не оракул, иди ***», — возмутился журналист.

Ранее Кушанашвили обвинил Долину в трусости. Он предположил, что россияне будут ассоциировать певицу со скандалом с ее квартирой.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, которую приобрела Лурье, осталось за покупательницей. Долину же и ее близких суд обязал в ближайшее время покинуть квартиру.