Забота о себе
07:04, 29 декабря 2025

Людям с праздничным похмельем посоветовали идеальную позу для секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: senivpetro / Freepik

Секс-коуч Несс Купер рассказала, какая поза во время интимной близости подойдет для людей, которые мучаются от похмелья и последствий переедания после праздников. Ее рекомендацию опубликовало издание Metro.

«Сексуальные позы, требующие слишком большого количества движений, могут усилить симптомы похмелья, но сам секс и оргазмы могут помочь облегчить некоторые из этих симптомов. Секс может активизировать гормональные и сосудистые реакции, которые помогут уменьшить боль», — рассказывает она.

Для людей в таком состоянии Купер посоветовала специальную секс-позу. Чтобы выполнить ее, женщина должна лечи на спину, подтянуть колени к груди и взяться руками за стопы. Мужчина же становится перед ней на колени. «Позу можно упростить, подложив подушки под женщину», — уточнила она.

«Эта поза отлично подходит для использования вибратора с массажной палочкой. В отличие от других поз, где вибратор слишком велик для использования, она оставляет место для воздействия на клитор во время вагинального проникновения», — добавила секс-коуч. Единственным недостатком этой позы Купер назвала то, что мужчина может чувствовать себя обделенным, поскольку партнерша не может ласкать его во время секса.

«Если у вас ничего не получается с первой попытки, вздремните. (...) Пейте больше жидкости, пополняйте запасы электролитов и устраняйте кислотный рефлюкс, связанный с похмельем», — дала еще несколько советов секс-коуч.

Ранее пользователи сети, практикующие БДСМ, назвали главные заблуждения о своих пристрастиях. Многие любители БДСМ отметили, что они редко распространяют свои пристрастия за пределы спальни.

